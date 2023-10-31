بلجيكا.. نقابات عمال النقل ترفض التعامل مع شحنات أسلحة تُرسل لإسرائيل

وأضافت النقابات: "نحن، العديد من النقابات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية الأرضية، ندعو أعضاءنا إلى عدم التعامل مع أي رحلات جوية تحمل معدات عسكرية إلى فلسطين-إسرائيل، مثلما كانت هناك اتفاقيات وقواعد واضحة في بداية الصراع مع روسيا وأوكرانيا".