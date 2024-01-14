أول مُتخلية عنه منذ 900 عام.. ملكة الدنمارك توقّع تنازلها عن العرش

و"مارجريت" التي تبلغ من العمر 83 عامًا هي أول ملكة دنماركية تتخلّى عن العرش طوعًا منذ ما يقرب من 900 عام، منذ أن تنحّى الملك إريك الثالث لام ودخول دير عام 1146.