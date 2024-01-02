تفاصيل صفقة عسكرية لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس

وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة أسلحة تشمل بيع قذائف مدفعية وعتاد عسكري آخر إلى تل أبيب، مشدداً على أن مثل هذا الأمر يجب أن يتم تحت أنظار الكونغرس، حسب تقرير وكالة "سبوتنيك" في نسختها الإنجليزية.