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أزمة قضائية.. النائب العام يطلق سراح الموقوفين في قضية انفجار ميناء بيروت

رغم رفض قاضي التحقيق الإفراج عنهم
النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات
النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات
سبق
سبق

قرّر النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات، اليوم (الأربعاء)، إطلاق سراح كل الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، وسط أزمة قضائية، بعد إعلان المحقق العدلي في القضية طارق البيطار استئناف التحقيقات فيها بعد 13 شهرًا على تعليقها.

وقال "عويدات" في مذكرة: "يطلق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء، ومنعهم من السفر، وجعلهم تحت تصرف المجلس العدلي"، وفقًا لـ"فرانس برس".

وجاء قرار النائب العام إثر إصدار قاضي التحقيق في انفجار الميناء طارق البيطار قرارًا بإخلاء سبيل 5 فقط من الموقوفين.

ووجّه "البيطار" الاتهام إلى النائب العام اللبناني و3 قضاة آخرين على صلة بالانفجار المأساوي الذي حدث في أغسطس 2020.

انفجار مرفأ بيروت
النائب العام اللبناني
طارق البيطار

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