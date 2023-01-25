أزمة قضائية.. النائب العام يطلق سراح الموقوفين في قضية انفجار ميناء بيروت

قرّر النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات، اليوم (الأربعاء)، إطلاق سراح كل الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، وسط أزمة قضائية، بعد إعلان المحقق العدلي في القضية طارق البيطار استئناف التحقيقات فيها بعد 13 شهرًا على تعليقها.