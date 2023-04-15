صباح اليوم.. مستوطنون يعتدون على المزارعين الفلسطينيين شمال رام الله

اعتدى مستوطنون، صباح اليوم، على المزارعين الفلسطينيين ومواشيهم، في قرية ترمسعيا شمال رام الله، في إطار اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.