"بيانات سرية مسربة".. 75 % من معتقلي غزة في سجون إسرائيل مدنيين وبينهم معاقين وأطفال

في غزة، حيث يستمر النزاع منذ 7 أكتوبر 2023، كشفت بيانات سرية مسربة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ربع المعتقلين فقط يُصنفون كمقاتلين، بينما يشكل المدنيون الغالبية الساحقة، ويحدث هذا في سجون إسرائيلية تُتهم بانتهاكات، حيث يُحتجز آلاف الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة بموجب تشريع "المقاتلين غير الشرعيين"، والتحقيق، الذي أجرته صحيفة "الغارديان" بالتعاون مع مجلة "+972" الإسرائيلية-الفلسطينية ومنصة لوكال كول العبرية، يعتمد على قاعدة بيانات استخباراتية إسرائيلية تضم أكثر من 47 ألف اسم، ويبرز كيف أن هذه الاعتقالات الجماعية تضم أطباءً، ومعلمين، وموظفين مدنيين، وإعلاميين، وكتابًا، ومرضى، معاقين، وأطفالًا، ويهدف الاحتجاز إلى استخدامهم كأوراق مساومة في مفاوضات الرهائن، مما يثير تساؤلات حول انتهاكات القانون الدولي ويؤكد على حجم الظلم الإنساني الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.