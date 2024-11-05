"التعاون الإسلامي" ترصد 2457 جريمة لإسرائيل ضد الفلسطينيين خلال أسبوع

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 141 فلسطينيًا، وهدمت 7 منازل معظمها في أحياء في مدينة القدس المحتلة، واحتلت 5 منازل في طولكرم وجنين وحولتها إلى ثكنات عسكرية، كما صادقت على مصادرة 64 دونمًا من أراضي فلسطينيين في قرية أم طوبا بالقدس، الذي يترتب عليه إخلاء نحو 30 منزلًا يعيش فيها 139 فلسطينيًا.