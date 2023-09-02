الغابون.. الانقلابيون يواصلون تعزيز نفوذهم ويتجاهلون أحزاب المعارضة

وفي خطاب ألقاه الخميس أمام أكثر من مئتين من كبار رجال الأعمال الغابونيين وبثّ وقائعه التلفزيون الرسمي، الجمعة، اتّهم الجنرال أوليغي عددًا كبيرًا من الحاضرين بالضلوع في الفساد. وهدّد زعيم الانقلابيين باتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ عدد من كبار رجال الأعمال الغابونيين الذين بدا أنّه يتّهمهم بالمشاركة في الفساد في أعلى هرم السلطة عبر عمليات منهجية أحيانًا لـ"تضخيم فواتير".