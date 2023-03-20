الحكومة اليمنية والحوثيون يتفقون على إطلاق سراح 887 أسيراً

اتفق ممثلون عن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، اليوم (الاثنين)، على إطلاق سراح 887 أسيراً كمرحلة أولى، بعد مفاوضات في جنيف برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو اللجنة الإشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، عبر حسابه في "تويتر": "إن جولة المفاوضات توصلت إلى اتفاق يشمل 887 أسيراً ومختطفاً، بينهم اللواء ناصر منصور هادي، واللواء محمود الصبيحي، وعدد من أبناء عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، ونائب رئيس الجمهورية السابق علي محسن صالح".
وأضاف "فضائل": "إن الاتفاق سيشمل أيضاً الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، وعدداً من القادة العسكريين والمدنيين، والعشرات من المحكومين، وعدداً من أسرى تحالف دعم الشرعية في اليمن".
وأشار عضو اللجنة إلى أن هناك مراحل أخرى لإطلاق الأسرى، وصولاً إلى الإفراج الكلي وفق مبدأ "الكل مقابل الكل".