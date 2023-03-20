الحكومة اليمنية والحوثيون يتفقون على إطلاق سراح 887 أسيراً

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو اللجنة الإشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، عبر حسابه في "تويتر": "إن جولة المفاوضات توصلت إلى اتفاق يشمل 887 أسيراً ومختطفاً، بينهم اللواء ناصر منصور هادي، واللواء محمود الصبيحي، وعدد من أبناء عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، ونائب رئيس الجمهورية السابق علي محسن صالح".