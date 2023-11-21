مصر: قصف إسرائيل للنازحين جنوب غزة هدفه إجبارهم على مغادرتها

وقال "شكري" في اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية في العاصمة الروسية موسكو: "إن القصف المستمرّ للنازحين في الجنوب هدفه واضح، وهو إجبار سكان القطاع على مغادرته"؛ وفقًا لحساب وزارة الخارجية على "فيسبوك".