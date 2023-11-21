مصر: قصف إسرائيل للنازحين جنوب غزة هدفه إجبارهم على مغادرتها

جدّد وزيرُ الخارجية المصري سامح شكري، اليوم "الثلاثاء"، رفضَ مصر لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين، لافتًا إلى أن قصف إسرائيل النازحين في جنوب قطاع غزة يهدف لإجبارهم على مغادرته.
وقال "شكري" في اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية في العاصمة الروسية موسكو: "إن القصف المستمرّ للنازحين في الجنوب هدفه واضح، وهو إجبار سكان القطاع على مغادرته"؛ وفقًا لحساب وزارة الخارجية على "فيسبوك".
وأوضح أن مصر صاغت مشروعَ قرار جديدًا لطرحه أمام مجلس الأمن باسم المجموعتين العربية والإسلامية؛ لمعالجة الخلل القائم في دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.