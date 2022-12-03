روسيا: فرْض الغرب سقفًا لسعر نفطنا خطير وسنبحث عن مشترين

واتفق تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع، أمس، على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل؛ بهدف الحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.