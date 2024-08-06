بعد اختياره رئيسًا لحماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى "تصفية سريعة" لـ"السنوار"

وفي التفاصيل، كتب كاتس على منصة إكس أن "تعيين الإرهابي يحيى السنوار على رأس حماس خلفًا لإسماعيل هنية، هو سبب إضافي لتصفيته سريعًا ومحو هذه المنظمة الحقيرة من الخريطة"، وفق تعبيره.