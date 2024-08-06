بعد اختياره رئيسًا لحماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى "تصفية سريعة" لـ"السنوار"

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الثلاثاء، إلى "تصفية سريعة" ليحيى السنوار، بعيد تعيينه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفًا لإسماعيل هنية الذي قُتل في طهران الأسبوع الماضي.
وفي التفاصيل، كتب كاتس على منصة إكس أن "تعيين الإرهابي يحيى السنوار على رأس حماس خلفًا لإسماعيل هنية، هو سبب إضافي لتصفيته سريعًا ومحو هذه المنظمة الحقيرة من الخريطة"، وفق تعبيره.
وكانت حماس قد أعلنت تعيين قائدها في قطاع غزة يحيى السنوار رئيسًا جديدًا لمكتبها السياسي خلفًا لـ إسماعيل هنية .
وقالت الحركة في بيان "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا للقائد الشهيد إسماعيل هنية".
وبعد بضع دقائق من هذا الإعلان، تبنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس إطلاق رشقة من الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
ويتهم الجيش والسلطات الإسرائيلية السنوار بأنه أحد المخططين الرئيسيين لهجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر.