الأمم المتحدة: تصدير 14 مليون طنّ حبوب من أوكرانيا

ذكرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا جرينسبان، اليوم "الخميس"، أن أكثر من 14 مليون طن من الحبوب صُدرت حتى الآن من الموانئ الأوكرانية بفضل مبادرة البحر الأسود.
وأوضحت ريبيكا جرينسبان خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أن هذا الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا سمح بخفض أسعار المواد الغذائية العالمية للشهر السابع على التوالي؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت أن الكميات كبيرة جدًّا بالنسبة للسوق.
وسمح الاتفاق المعروف باتفاق البحر الأسود الذي وقّعته في 22 يوليو لمدة 120 يومًا، كل من: الأمم المتحدة، وأوكرانيا، وروسيا، وتركيا، بتخفيف الأزمة الغذائية العالمية الناجمة عن الحرب، وقد مدّد لـ4 أشهر.