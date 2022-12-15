الأمم المتحدة: تصدير 14 مليون طنّ حبوب من أوكرانيا

وسمح الاتفاق المعروف باتفاق البحر الأسود الذي وقّعته في 22 يوليو لمدة 120 يومًا، كل من: الأمم المتحدة، وأوكرانيا، وروسيا، وتركيا، بتخفيف الأزمة الغذائية العالمية الناجمة عن الحرب، وقد مدّد لـ4 أشهر.