خطة الـ 10%.. "خسائر فادحة" سيتكبّدها اقتصاد ألمانيا في حال فوز ترامب

ومن شأن صدمة الرسوم الجمركية، أن تخفّض مؤقتاً ما بين 1 إلى 1.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي الأميركي في السنوات الأولى، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المستهلكين والبطالة التي تؤثر في الاستهلاك وصدمة الثقة التي قد تؤثر في الاستثمار على المدى القصير، وفقًا لدراسة IW.