"لا تدار بشكل جيد".. حرمان "ترامب" الأمم المتحدة من التمويل يضعها على حافة الانهيار المالي

تعقد الأمم المتحدة قمتها السنوية لقادة العالم، وسط أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استمراريتها، والأزمة ناجمة أساساً من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع أي مساهمات لميزانيتها العادية منذ توليه المنصب، وترامب، الذي يتهم المنظمة بـأنها "لا تدار بشكل جيد"، قاد حملة لسحب الولايات المتحدة من وكالات دولية متعددة، وألغى مليارات الدولارات من التمويل المخصص، مما دفع مسؤولي الأمم المتحدة إلى التخطيط لتقليصات جذرية تشمل دمج مكاتب، ونقل عمليات إلى أماكن أقل تكلفة مثل نيروبي، وتسريح آلاف الموظفين، وتواجه المنظمة نقص حاد في السيولة، حيث تعتمد على الولايات المتحدة كأكبر ممول بنسبة 22% من ميزانيتها، فيما يهدف ترامب إلى إعادة توجيه السياسة الخارجية نحو المصالح الأمريكية الوطنية، بعيداً عن البرامج الإنسانية العالمية.