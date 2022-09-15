تواصل تدفق الحشود على قصر وستمنستر لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الملكة الراحلة إليزابيت الثانية

بعد مواكب ومراسم استمرت على مدى أيام، يواصل آلاف المواطنين البريطانيين والأجانب، الخميس، إلقاء نظرة الوداع على جثمان الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية داخل قاعة وستمنستر القديمة في لندن، قبل جنازتها المقررة يوم الاثنين. وتقام الجنازة الوطنية للملكة في كاتدرائية ويستمنستر بحضور نحو 500 مسؤول أجنبي، والكثير من الملوك وأفراد العائلات الملكية؛ إذ يرتقب أن يكون الحشد أكبر هذه المرة خلال "جنازة القرن" التي تعد الأكبر وطنيًّا منذ جنازة رئيس الوزراء الأسبق ونستون تشرشل سنة 1965.