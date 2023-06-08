فيضان أوكرانيا.. المياه تغمر 600 كم2 من خيرسون.. وجهود الإخلاء مستمرة

غمرت الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا منطقة تزيد مساحتها على 600 كيلومتر مربع في جنوب أوكرانيا، على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو التي يسيطر عليها الأوكرانيون كما على الضفة اليسرى التي يسيطر عليها الروس، وفق ما أفاد حاكم أوكراني الخميس.