بعد جريمة عمال الإغاثة.. عودة سفينة مساعدات إنسانية إلى قبرص كانت مخصصة لغزة

ويستشهد عشرات الفلسطينيين يوميًّا في غزة جراء القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف؛ فيما يعاني أكثر من مليون نازح في رفح من أوضاع صحية كارثية ونقص في الغذاء، ويلاحقهم القنص والقصف كلما حاولوا العودة إلى مناطقهم المدمرة؛ فيما حذّرت الأمم المتحدة من أن المجاعة أضحت وشيكة في القطاع، وقد مات العديد من الأطفال فعلًا بسبب الجوع في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.