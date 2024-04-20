فرنسا تطرد إمامًا جزائريًّا بزعم "التحريض ضد اليهود"

رحّلت السلطاتُ خطيبَ أحد مساجد تولوز بجنوب فرنسا؛ الإمامَ الجزائري محمد تاتيات، مساء الجمعة، إلى وطنه؛ بزعم التحريض على الكراهية والعنف إزاء اليهود.
وقال وزير الداخلية الفرنسي "جيرار دارمانان"، في رسالة عبر منصة "إكس": إن "قانون الهجرة سمح مجددًا بأن يُطرد إمام في تولوز يحرض على الكراهية ومحكوم عليه قضائيًّا، إلى بلده في أقل من 24 ساعة".
وندّد أحد محامي "تاتيات" جان إغليسيس، بطرد حصل "بالقوة العسكرية"، قائلًا: "لم يكن الأمر طارئًا؛ فهو في فرنسا منذ 40 عامًا، وله أطفال ويعمل هنا ولم يثر أيّ ضجة منذ سبع سنوات، وهاهو الآن في طائرة متوجهة إلى الجزائر".
وكان من المفترض إقامة جلسة الاثنين للنظر في التماس عاجل من محامي الإمام، بشأن قرار الطرد بالمحكمة الإدارية في باريس؛ وفق ما كشف المحامي؛ بحسب "الفرنسية".
وصرّح "إغليسيس" بأن "ما يحصل هو نوعًا ما خطر.. فهو تحدٍّ لأصول الدفاع والسلطة القضائية".
وأشار إلى أنه تعذّر عليه التواصل مع موكله عندما كان قيد الترحيل في مطار تولوز.
ووصل "محمد تاتيات" إلى فرنسا في 1985 إمامًا مبتعثًا من الجزائر، ثم بعد سنتين انتقل إلى تولوز ليخطب في مسجد حي أمبالو.
وفي يونيو 2018 أبلغ المسؤول المحلي عن منطقة أوت-غارون عن تصريحات تم الإدلاء بها خلال خطبة في مسجد النور في 15 ديسمبر تنطوي، في نظره، على "تحريض على الكراهية والتمييز إزاء اليهود".
وفي 31 أغسطس 2022 حكمت محكمة الاستئناف في تولوز على "تاتيات" بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تلك الخطبة.
وفي 19 ديسمبر الماضي ردّت محكمةُ النقض طعنَ الإمام، مثبتة إدانته بشكل نهائي، وفي 5 أبريل الماضي وقّع وزيرُ الداخلية الفرنسي على قرار طرده.
يذكر أن فرنسا قرّرت في وقت سابق وقف استقدام أئمة من دول أخرى اعتبارًا من مطلع العام 2024.