فرنسا تطرد إمامًا جزائريًّا بزعم "التحريض ضد اليهود"

وندّد أحد محامي "تاتيات" جان إغليسيس، بطرد حصل "بالقوة العسكرية"، قائلًا: "لم يكن الأمر طارئًا؛ فهو في فرنسا منذ 40 عامًا، وله أطفال ويعمل هنا ولم يثر أيّ ضجة منذ سبع سنوات، وهاهو الآن في طائرة متوجهة إلى الجزائر".