الاحتلال يعتقل 4 صيادين ويواصل خروقاته شرق غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة صيادين فلسطينيين أثناء عملهم في بحر مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات قصف ونسف للمباني وإطلاق نار كثيف في المناطق الشرقية من القطاع.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70,125 شهيدًا، و171,015 جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.
وأشارت المصادر إلى وصول ثمانية شهداء و16 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل الخروق المستمرة لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.