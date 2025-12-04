الاحتلال يعتقل 4 صيادين ويواصل خروقاته شرق غزة

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70,125 شهيدًا، و171,015 جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.