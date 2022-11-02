ملك المغرب يوجه دعوة إلى الرئيس الجزائري لزيارة الرباط من أجل "الحوار"

وأوضح بوريطة أن الملك "محمد السادس" أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر، التي دُعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي "لم يتلقّ أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة"، بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي.