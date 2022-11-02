ملك المغرب يوجه دعوة إلى الرئيس الجزائري لزيارة الرباط من أجل "الحوار"

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعوة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة المغرب من أجل "الحوار".
وغاب محمد السادس عن حضور القمة العربية المنعقدة في الجزائر، ووكل وزير الخارجية ناصر بوريطة لتمثيل المغرب فيها.
والعلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط مقطوعة منذ آب/ أغسطس 2021 على خلفية النزاع في عدد من الملفات المعقّدة؛ أبرزها الصراع في الصحراء الغربية وعلاقة الجزائر بجبهة البوليساريو.
أفاد، الأربعاء، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بأن الملك "محمد السادس" دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل "الحوار"، بعدما لم يتسنّ ذلك خلال القمة العربية المنعقدة في الجزائر.
وتأتي هذه الدعوة بعدما غاب العاهل المغربي عن حضور القمة العربية، في ظل استمرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من جانب الجزائر منذ أغسطس 2021.
وأوضح بوريطة أن الملك "محمد السادس" أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر، التي دُعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي "لم يتلقّ أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة"، بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي.
وأعرب بوريطة، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في القمة، عن أسفه "لعدم تلقي أية إجابات عبر القنوات الملائمة".