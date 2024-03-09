أكاديمي عربي يؤدي اليمين كقاضٍ بالمحكمة الجنائية الدولية

وحسبما أعلنه رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي؛ فقد "انضم ابن محفوظ إلى محكمة الجنايات الدولية بعد مسيرة أكاديمية طويلة ومتميزة انطلقت منذ 1996" مضيفاً أنه "حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الإنساني من جامعة قرطاج سنة 2005 وشملت أبحاثه عدة مسائل على غرار حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، وحقوق الضحايا، وإصلاح القطاع الأمني وحقوق الإنسان، والتحولات الديمقراطية".