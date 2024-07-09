"الهلال الأحمر الفلسطيني" يعلن خروج جميع النقاط الطبية والعيادات التابعة بغزة عن الخدمة

يُذكر أن 15 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل، وجميعها تعمل جزئياً، وتواجه نقصاً حاداً في العاملين والإمدادات الطبية، بما في ذلك التخدير والمضادات الحيوية؛ ما يجعل العاملين في مجال الرعاية الصحية يكافحون من أجل إنقاذ الأرواح.