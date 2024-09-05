رئيس أركان الجيش المصري من حدود غزة: قادرون على الدفاع عن حدودنا جيلًا بعد جيل

أجرى رئيسُ أركان الجيش المصري الفريق أحمد خليفة، زيارةً مفاجئة، اليوم الخميس، للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ: إن رئيس أركان حرب القوات المسلحة يجري زيارة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع قطاع غزة؛ وفق "الفرنسية".
وتفقد الفريقُ "خليفة" إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي؛ حيث بدأت الجولة بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البري.
وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وأن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلًا بعد جيل.
واستمع إلى شرح مفصّل تضمّن أسلوب العمل والتنسيق بين كل التخصصات، بما يحقق السيطرة الكاملة على خط الحدود الدولية على مدار 24 ساعة.
وتأتي هذه الزيارة بعد الجدل الذي أثاره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال تصريحاته بشأن محور فيلادلفيا والزجّ باسم مصر في مسألة تهريب السلاح لحركة حماس.
وكان "نتنياهو" قال، الاثنين الماضي: إن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.
من ناحيتها ردّت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الثلاثاء، معربة عن رفضها التامّ للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي حاول من خلالها الزجّ باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.
كما أكّدت مصر رفضها لكل المزاعم التي تناولها الإسرائيليون في هذا الشأن.