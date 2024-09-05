رئيس أركان الجيش المصري من حدود غزة: قادرون على الدفاع عن حدودنا جيلًا بعد جيل

من ناحيتها ردّت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الثلاثاء، معربة عن رفضها التامّ للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي حاول من خلالها الزجّ باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.