مسؤول أميركي: الانتهاء من 90% من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وقدم المسؤول واحدة من أكثر النظرات تفصيلاً حتى الآن على العناصر الرئيسية للمفاوضات، والتي ذكر المتحدثون باسم الحكومة الأمريكية أنهم لن يتفاوضوا عليها علنًا، كما قدم المسؤول التفاصيل التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا بعد التصريحات العلنية المتكررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي ألقت بظلال من الشك على استعداده المحتمل لقبول الصفقة، رغم مزاعم الولايات المتحدة بأنه وافق على "اقتراح تجسيري".