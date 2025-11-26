تمكين المرأة اليمنية: أكثر من 40 ألف انتهاك ارتكبته مليشيا الحوثي بحق النساء خلال 10 سنوات

أصدرت مؤسسة "تمكين المرأة اليمنية" (YWEF) تقريرًا حقوقيًا جديدًا يرصد حجم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد النساء والفتيات في مختلف المحافظات اليمنية، خلال الفترة من عام 2015 وحتى نوفمبر 2025، مسجلًا تصاعدًا غير مسبوق في الجرائم المرتكبة بحق المرأة اليمنية، في ظل غياب الحماية القانونية والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني.