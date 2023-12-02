مخاوف من تفشي التهاب الكبد الوبائي في غزة

وأضاف أن خطر الإصابة بالأمراض المُعدية قائم بالفعل في غزة، بسبب أن مدارس "الأونروا" التي تتسع لإيواء 1500 شخص، بها حاليًا أكثر من 6000 شخص جنوبي القطاع.