مصر تدعو إلى إحياء العملية السياسية لإنهاء الأزمة السورية

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين إلى إحياء العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية في أقرب وقت، بما يتوافق مع القرارات الدولية؛ وذلك من أجل الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء جميع صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها.
وأكد "شكري" خلال لقاء في القاهرة مع جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ضرورة استمرار تقديم الدعم من جانب جميع الأطراف؛ لمساعدة سوريا على الصمود لمواجهة تبعات الزلزال المدمر، الذي ضربها الشهر الماضي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وجدَّد دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي لحل الأزمة السورية.