مصر تدعو إلى إحياء العملية السياسية لإنهاء الأزمة السورية

وأكد "شكري" خلال لقاء في القاهرة مع جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ضرورة استمرار تقديم الدعم من جانب جميع الأطراف؛ لمساعدة سوريا على الصمود لمواجهة تبعات الزلزال المدمر، الذي ضربها الشهر الماضي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.