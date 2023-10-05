المتمردون الطوارق يعلنون السيطرة على معسكر للجيش في مالي

وأورد المجلس الأعلى لوحدة أزواد في بيان مقتضب على شبكات التواصل الاجتماعي، أنه سيطر على قاعدة الجيش في توسا، غير البعيدة عن بوريم في منطقة غاو، دون أن يورد مزيدًا من التفاصيل.