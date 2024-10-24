تصاعد الهجمات على غزة.. قصف عنيف على مدرسة بمخيم النصيرات يخلف عشرات الشهداء

لقي 16 شخصاً مصرعهم، بينهم أطفال، وأصيب 32 في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الشهداء في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، الخميس، وفق ما أفاد مستشفى العودة في القطاع.
ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الضربات الإسرائيلية المكثفة التي شهدتها مناطق عدة في غزة منذ ساعات الفجر، ما أسفر عن دمار كبير ووقوع ضحايا بين المدنيين.
وامتد القصف الإسرائيلي العنيف إلى مخيمي البريج والنصيرات، حيث شنت القوات الإسرائيلية هجمات بالمدفعية وأطلقت النار بكثافة من الآليات. وفي رفح، هزت انفجارات ضخمة ناتجة عن نسف مبانٍ سكنية غربي المدينة، تزامناً مع غارات جوية وقصف مدفعي استهدف منطقة المواصي وفق سكاي نيوز.
ولم تسلم منطقة شمال القطاع من التصعيد، حيث رُصدت طائرات مروحية إسرائيلية وهي تطلق النار على مخيم جباليا، بينما استهدفت غارة جوية أخرى منطقة كرم أبو معمر شرقي رفح.
في الوقت نفسه، تعرضت طواقم الإنقاذ في مشروع بيت لاهيا لهجوم بطائرة مسيرة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح، بينما اعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة من طواقم الإنقاذ في منطقة الشيخ زايد شمالي غزة.
وفي حادثة أخرى، استهدفت دبابات إسرائيلية مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، لتتفاقم بذلك معاناة المدنيين وفرق الإنقاذ في ظل القصف المستمر.
وتشهد الأوضاع في غزة تصعيداً متزايداً، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء استهداف المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المدارس وطواقم الإنقاذ، ما يعمق معاناة السكان المحاصرين.