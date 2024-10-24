تصاعد الهجمات على غزة.. قصف عنيف على مدرسة بمخيم النصيرات يخلف عشرات الشهداء

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الضربات الإسرائيلية المكثفة التي شهدتها مناطق عدة في غزة منذ ساعات الفجر، ما أسفر عن دمار كبير ووقوع ضحايا بين المدنيين.