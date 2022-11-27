"حرب باردة تحت الماء".. غوّاصات أمريكا والناتو وجهاً لوجه مع روسيا!

فيما يبدو أنها "رسالة قوة" من حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى روسيا، تضاعف عدد الغواصات الأمريكية قُبالة سواحل المملكة المتحدة هذا العام، حيث تقف بريطانيا على خط المواجهة في "حرب باردة تحت الماء" أمام الغوّاصات الروسية.