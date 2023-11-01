بعدما دمّرتها الفيضانات.. ليبيا تطلق مؤتمرًا دوليًّا لإعادة إعمار درنة

وكان المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة مقرّرًا عقده في الأول من أكتوبر "تشرين الأول" الماضي، لكنه تأجل لأسباب لوجستية لمنح الشركات الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة، التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار.