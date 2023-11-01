بعدما دمّرتها الفيضانات.. ليبيا تطلق مؤتمرًا دوليًّا لإعادة إعمار درنة

انطلقت أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية، اليوم "الأربعاء"، التي ضربتها الفيضانات قبل نحو شهرين، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.
وأوضحت الحكومة الموازية المنبثقة عن البرلمان الليبي ومقرّها في بنغازي، أن أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة تستمرّ يومين، بمشاركة "400" مشارك، وأكثر من "260" شركة أجنبية وعربية؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت: أن الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا وتركيا، تشارك في المؤتمر.
وأوضح رئيس الحكومة الموازية أسامة حماد، على هامش افتتاح المؤتمر؛ أنه يهدف إلى التباحث والتشاور حول رؤية محددة لإعادة الإعمار.
وبيّن أن حكومته تنوي إطلاق مشاريع ضخمة لتحقيق هذه الأهداف.
وكان المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة مقرّرًا عقده في الأول من أكتوبر "تشرين الأول" الماضي، لكنه تأجل لأسباب لوجستية لمنح الشركات الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة، التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار.