بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.. حالة رئيس وزراء سلوفاكيا خطيرة

في المقابل، دافع رئيس الوزراء عن سياسته الخارجية التي وصفها بـ "المتوازنة والسيادية"، مشدداً على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أوكرانيا، المستمر منذ أكثر من عامين. ورفض مساعدة كييف عسكرياً بحجة أن ذلك لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد القتال.