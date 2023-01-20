بعد فشل اجتماع الحلفاء.. أوكرانيا: سنواصل القتال للحصول على دبابات حديثة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا خيار أمام بلاده سوى أن ترسل الدول الغربية دبابات ثقيلة إلى بلاده؛ وذلك بعد عدم صدور أي قرار من اجتماع لحلفاء كييف في رامشتاين بألمانيا.
وقال زيلينسكي أمس الجمعة، بحسب "العربية": "علينا أن نواصل القتال للحصول على دبابات حديثة. وكل يوم نؤكد بوضوح أكبر ألا حل آخر سوى اتخاذ قرار في شأن الدبابات". مضيفًا: "لدى شركائنا موقف مبدئي: يدعمون أوكرانيا ما دام ذلك ضروريًّا".
يُشار إلى أنه خلال اجتماع في قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا لم يتوصل الحلفاء الغربيون إلى توافق على تسليم كييف دبابات ثقيلة؛ بسبب عدم موافقة برلين، وذلك في وقت أكد فيه البنتاغون أن إرسال دبابات أبرامز لأوكرانيا مسألة معقدة جدًّا.