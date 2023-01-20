بعد فشل اجتماع الحلفاء.. أوكرانيا: سنواصل القتال للحصول على دبابات حديثة

يُشار إلى أنه خلال اجتماع في قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا لم يتوصل الحلفاء الغربيون إلى توافق على تسليم كييف دبابات ثقيلة؛ بسبب عدم موافقة برلين، وذلك في وقت أكد فيه البنتاغون أن إرسال دبابات أبرامز لأوكرانيا مسألة معقدة جدًّا.