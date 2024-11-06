بعد ضياع البيت الأبيض منهم.. الديمقراطيون يُعوّلون على مجلس النواب

من جانبه، قال دان كونستون، رئيس صندوق القيادة في الكونغرس، وهي لجنة العمل السياسي الرئيسية التابعة لقيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب: "لا نقوم بالتصريحات، ولا يوجد الكثير مما يمكن تقديمه، لكنني أفضّل أن نكون نحن وليس هم في مجلس النواب".