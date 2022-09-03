"سباق الخزانات".. دولتان يمكنهما إنقاذ أوروبا من أزمة الغاز قبل الشتاء!

وتابع: "لقد كانت هناك استثمارات قليلة في النفط والغاز الأعوام الماضية، وهذه الأزمة التي نشهدها الآن لم تبدأ في فبراير الفائت، بل قبل عام بسبب النقص في الاستثمارات"، منوهًا إلى ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في تلك المجالات، فالعالم يحصل على 80 بالمئة من الطاقة من الغاز والنفط والفحم، وهذا لن يتغير بين ليلة وضحاها، ويستلزم البحث عن موارد الطاقة المتجددة.