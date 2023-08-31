المعارضة في الغابون تدعو الانقلابيّين للاعتراف بفوزها في الانتخابات الرئاسية

دعت المعارضة في الغابون، اليوم "الخميس"، العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس "علي بونغو أوديمبا"، إلى الاعتراف بفوز مرشحها في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد، كما دعتهم إلى إجراء مباحثات لتقييم الوضع في إطار وطني ومسؤول، وإيجاد الحلّ الأفضل بين الغابونيين للسماح للبلاد بالخروج من هذا الوضع.