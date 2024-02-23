"إغلاق مضيق باب المندب".. تهديد حوثي وتحذير لأمريكا وبريطانيا من الإبحار!

قالت "رويترز"، نقلاً عن بيانات صادرة عن وكالة تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية جاء فيها: "إن السفن المملوكة كليًا أو جزئيًا لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع علم إسرائيل يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.