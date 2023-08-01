"داعش" يتبنى الاعتداء الانتحاري في باكستان.. وحصيلة القتلى ترتفع إلى 54

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعاً سياسياً في باكستان، الأحد، قبل شهور من حلول موعد الانتخابات، إلى 54 قتيلاً، بينهم عددٌ من القاصرين، فيما تبناه تنظيم "داعش".