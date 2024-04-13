سيناقش التطورات الإقليمية.. اجتماع خليجي مع دول آسيا الوسطى لتعزيز العلاقات

وأكّد البديوي؛ أن انعقاد هذا الاجتماع، يأتي بناءً على رغبة الجانبين في تعزيز وتطوير العلاقات بينهما، وحرصهما على تعزيز الحوار الإستراتيجي، وسعيهما نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين؛ بناءً على القيم والمصالح والروابط التاريخية المشتركة، وانطلاقاً من خطة العمل المشتركة للفترة 2023 - 2027 والموقعة بين الطرفين في شهر سبتمبر عام 2022م.