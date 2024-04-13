سيناقش التطورات الإقليمية.. اجتماع خليجي مع دول آسيا الوسطى لتعزيز العلاقات

يعقد مجلس التعاون الخليجي الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، يوم الإثنين المقبل، في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، في إطار تعزيز العلاقات بينهما.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي؛ إن الاجتماع سيُعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر-رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني؛ ووزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف؛ بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وأكّد البديوي؛ أن انعقاد هذا الاجتماع، يأتي بناءً على رغبة الجانبين في تعزيز وتطوير العلاقات بينهما، وحرصهما على تعزيز الحوار الإستراتيجي، وسعيهما نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين؛ بناءً على القيم والمصالح والروابط التاريخية المشتركة، وانطلاقاً من خطة العمل المشتركة للفترة 2023 - 2027 والموقعة بين الطرفين في شهر سبتمبر عام 2022م.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز العلاقات بين الجانبين، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم.