يبحث عن قبر.. طبيب فلسطيني يستقبل جثمان ابنه في مستشفى محاصر شمال غزة

وقد استُشهد نجله في القصف الإسرائيلي على شمال القطاع، وظهر والده بمقطع فيديو حاملًا نعشه على كتفيه ودموعه تملأ وجهه، كما أطل يبحث لفلذة كبده عن قبر بين الشوارع التي غطاها الركام، مستقبلًا التعازي ممن حوله؛ بحسب موقع "العربية نت".