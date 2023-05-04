الأمم المتحدة تسعى لجمع آخر دفعات تمويل تفريغ ناقلة النفط اليمنية صافر

تسعى الأمم المتحدة اليوم (الخميس) إلى جمع 29 مليون دولار، هي الجزء المتبقي من المبلغ المطلوب لبدء تفريغ 1.1 مليون برميل من النفط من سفينة "صافر" المتهالكة التي ترسو قبالة ساحل اليمن، وتجنب كارثة بيئية.
وأعربت الأمم المتحدة عن أملها في جمع مبلغ 29 مليون دولار المتبقي خلال فعالية لجمع التبرعات تشترك في استضافتها بريطانيا وهولندا، وفقاً لـ"رويترز".
ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة منذ سنوات من أن البحر الأحمر والساحل اليمني في خطر؛ لأن النفط قد يتسرب من الناقلة "صافر" بكميات قد تصل إلى أربعة أضعاف تلك، التي تسربت في كارثة الناقلة "إكسون فالديز" عام 1989 قبالة ألاسكا.
وتحتاج خطة الأمم المتحدة لتفريغ النفط إلى 129 مليون دولار تشمل شراء ناقلة كبيرة ارتفع سعرها بسبب الحرب في أوكرانيا، وجمعت المنظمة الدولية حوالي 100 مليون دولار من الحكومات والجهات المانحة الخاصة والأشخاص العاديين.