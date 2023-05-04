الأمم المتحدة تسعى لجمع آخر دفعات تمويل تفريغ ناقلة النفط اليمنية صافر

ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة منذ سنوات من أن البحر الأحمر والساحل اليمني في خطر؛ لأن النفط قد يتسرب من الناقلة "صافر" بكميات قد تصل إلى أربعة أضعاف تلك، التي تسربت في كارثة الناقلة "إكسون فالديز" عام 1989 قبالة ألاسكا.