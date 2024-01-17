استشهاد 32 فلسطينياً إثر غارات وقصف إسرائيلي على غزة

استُشهد 32 فلسطينياً وأُصيب العشرات اليوم، في غارات وقصف إسرائيلي استهدف منازل وبنايات سكنية في عدة مناطق في قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 25 فلسطينياً في غارات استهدفت منازل سكنية في حي الدرج في وسط مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف من البوارج الحربية الإسرائيلية للمناطق الغربية من شواطئ قطاع غزة.
في سياقٍ متصل، استُشهد سبعة فلسطينيين في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة منازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تزامن القصف الجوي مع قصف من الدبابات الإسرائيلية التي تواصل تقدمها في عدة محاور في المدينة، ما تسبّب بدمار هائل في البنية التحتية والمنازل الفلسطينية.