استشهاد 32 فلسطينياً إثر غارات وقصف إسرائيلي على غزة

في سياقٍ متصل، استُشهد سبعة فلسطينيين في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة منازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تزامن القصف الجوي مع قصف من الدبابات الإسرائيلية التي تواصل تقدمها في عدة محاور في المدينة، ما تسبّب بدمار هائل في البنية التحتية والمنازل الفلسطينية.