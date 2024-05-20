بعد وفاة "رئيسي".. تكليف محمد مخبر رئيساً مكلفاً للسلطة التنفيذية

أعلنت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أنه تمّ تكليف النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر؛ برئاسة السلطة التنفيذية، وذلك بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؛ في حادث حطم المروحية أمس.