بعد وفاة "رئيسي".. تكليف محمد مخبر رئيساً مكلفاً للسلطة التنفيذية

أعلنت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أنه تمّ تكليف النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر؛ برئاسة السلطة التنفيذية، وذلك بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؛ في حادث حطم المروحية أمس.
وأوضحت أنه وفقاً للدستور الإيراني يجب على محمد مخبر؛ العمل مع رئيسَي السلطتيْن التشريعية والقضائية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة "في مهلة أقصاها 50 يوماً".
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء الإيراني، على تعيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني؛ قائماً بأعمال الوزارة عقب وفاة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم المروحية.