بعد عزم الانقلابيين محاكمة "بازوم".. "السِّلْم الإفريقي" يفشل في الاتفاق حول أزمة النيجر

وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن، عضو المجلس العسكري الذي نفَّذ الانقلاب ضد بازوم: "إن الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى، وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".