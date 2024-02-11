الكونغرس الأميركي يوافق رسمياً على بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا

أعلن السفير الأميركي في تركيا جيف فليك، اليوم (الأحد)، أن الكونغرس وافق رسمياً على بيع مقاتلات "اف-16" لتركيا، الأمر الذي ينهي أشهرًا من المفاوضات بين واشنطن وأنقرة في هذا الصدد.