مقتل 3 في اشتباكات بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية

وسبق أن اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين عام 2017 عندما شنت قوات الحكومة العراقية هجومًا مفاجئًا ردًا على استفتاء على الاستقلال نظمته حكومة إقليم كردستان العراق.