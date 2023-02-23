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بعد الإعلان الإسرائيلي.. عُمان: أجواء السلطنة مفتوحة أمام جميع الناقلات المستوفية للشروط
هيئة الطيران المدني: ملتزمون بمعاهدة شيكاغو بعدم التمييز بين الطائرات المدنية
أكدت هيئة الطيران المدني العماني، اليوم، أن أجواء السلطنة مفتوحة أمام جميع الناقلات المستوفية للشروط موضحةً أنها "ملتزمة بمعاهدة شيكاغو بعدم التمييز بين الطائرات المدنية".
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سلطنة عُمان سمحت بمرور الطيران الإسرائيلي في أجوائها.
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، هذا القرار بأنه "تاريخي"، مبيناً أنه "سيقصّر الطريق إلى آسيا ويخفض التكاليف على المواطنين الإسرائيليين، ويساعد شركات الطيران الإسرائيلية على أن تكون أكثر تنافسية".