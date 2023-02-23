بعد الإعلان الإسرائيلي.. عُمان: أجواء السلطنة مفتوحة أمام جميع الناقلات المستوفية للشروط

أكدت هيئة الطيران المدني العماني، اليوم، أن أجواء السلطنة مفتوحة أمام جميع الناقلات المستوفية للشروط موضحةً أنها "ملتزمة بمعاهدة شيكاغو بعدم التمييز بين الطائرات المدنية".