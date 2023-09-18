طهران تعلن رسميًا وصول الأموال المفرج عنها إلى حسابات بنكية إيرانية محددة

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين رسميًا عن وصول الأموال المفرج عنها إلى حسابات بنكية إيرانية محددة، وذلك في إطار الإفراج عن سجناء أمريكيين، وذلك بحسب تلفزيون العالم الإيراني.
وبدأت الخطوات الأولى لتنفيذ اتفاق تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران، الإثنين، مع تأكيد قطر، التي توسطت في الاتفاق أن أموالًا إيرانية مجمّدة جرى تحويلها إلى حسابات مصرفية في الدوحة، فضلًا عن إرسال طائرة قطرية إلى طهران لنقل السجناء الأمريكيين.
وأكد مصدر مطلع، وفق وكالة "رويترز"، أن الأموال الإيرانية بقيمة 6 مليارات دولار تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في الدوحة.
وأضاف أن طائرة قطرية كانت على أهبة الاستعداد في إيران صباح الإثنين لنقل خمسة سجناء أمريكيين، واثنين من أفراد أسرهم إلى الدوحة.
وتسمح صفقة المبادلة، التي توسطت فيها قطر وتم الإعلان عنها في 10 أغسطس، لخمسة مواطنين أمريكيين تحتجزهم إيران بالمغادرة مقابل تحويل الأموال إلى بنوك في قطر، والإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن الأموال التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية ستكون في حوزة إيران، الإثنين.