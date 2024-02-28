"الخارجية الفلسطينية": إجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة الطريقُ الوحيد لحماية شعبنا

وأشارت وفق وكالة وفا للأنباء إلى أن الفشل الدولي في وقف الحرب وحماية المدنيين؛ يرتقي إلى مستوى التواطؤ والمشاركة في الجريمة، ويشكك في مصداقية النظام العالمي ورعايته للقانون الدولي، ويفتح الباب على مصراعيه بعنجهية القوة العسكرية وشريعة الغاب بديلًا للمبادئ والأخلاقيات الإنسانية التي يدعيها، ليبقى الشعب الفلسطيني مع هذه الحالة ضحية مستمرة لهذا العقم الدولي ولجبروت الاحتلال وعدم احترامه للإنسانية.